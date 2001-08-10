Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2020
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Коронавирус в Сахалинской области за сутки диагностировали у 134 человек

Коронавирус в Сахалинской области за сутки диагностировали у 134 человек

Еще у 134 человек в Сахалинской области выявили коронавирус за сутки. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте регионального Минздрава сегодня вечером, 26 ноября.

За этот же период выписали 100 пациентов.

Итого на 26 ноября с начала пандемии в Сахалинской области 10 928 случаев COVID-19. Новая инфекция унесла жизни 6 островитян, 7 915 человек выписаны с выздоровлением, 3007 проходят лечение.

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