Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 137 сахалинцев и курильчан заболели коронавирусом

Ещё 137 сахалинцев и курильчан заболели коронавирусом

На 137 заболевших коронавирусом за сутки стало больше в Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 30 ноября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 43 человека.

Итого на вечер 30 ноября в Сахалинской области 11464 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 8245 человека выписали с выздоровлением, 3212 проходят лечение. От COVID-19 погибли семь человек.

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