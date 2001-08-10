Ещё 137 сахалинцев и курильчан заболели коронавирусом

На 137 заболевших коронавирусом за сутки стало больше в Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 30 ноября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 43 человека.

Итого на вечер 30 ноября в Сахалинской области 11464 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 8245 человека выписали с выздоровлением, 3212 проходят лечение. От COVID-19 погибли семь человек.