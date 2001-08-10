Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2020
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Жительница Тымовского убила сожителя типичным "женским ударом"
16:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Тымовского убила сожителя типичным "женским ударом"

Жительница Тымовского убила сожителя типичным

Убившая мужчину одним ударом жительница Тымовского района раньше не имела проблем с законом. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Astv.ru стали известны некоторые подробности смертельной ссоры.

Как ранее сообщалось, 27 ноября в Тымовском разгорелся конфликт между 45-летним мужчиной и 44-летней женщиной. Сахалинец перепил, и его пассия начала забирать у него алкоголь. Это мужчине не понравилось, они начали выяснять отношения и сахалинка ударила ножом в правую ногу потерпевшего, повредив бедренную артерию. Тымовчанин умер на месте от кровопотери.

Как рассказал astv.ru источник, близкий к правоохранительным органам, смертельный удар сахалинки среди оперативников называется "типичным женским". Представительницы прекрасного пола в пылу конфликта нередко попадают острыми предметами в сонные или бедренные артерии мужчин, фактически обрекая их на скорую смерть от кровопотери.

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