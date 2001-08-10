Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине зафиксирована восьмая смерть от коронавируса

На Сахалине зафиксирована восьмая смерть от коронавируса
COVID-19 унёс жизнь ещё одного сахалинца. Об этом сегодня днём, 2 декабря, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.
 
- Коронавирус стал основной причиной смерти мужчины 1963 года рождения. Заболевание протекало на фоне длительных хронических патологий сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В Сахалинской области это восьмая смерть от коронавируса, - говорится в посте.
 
Напомним, с начала пандемии на островах 11 596 случаев заболевания ковидом, 8 из них с летальных исходом. 8 388 человек выписали с выздоровлением, ещё 3 201 проходят лечение.

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