На Сахалине зафиксирована восьмая смерть от коронавируса

COVID-19 унёс жизнь ещё одного сахалинца. Об этом сегодня днём, 2 декабря, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко.

- Коронавирус стал основной причиной смерти мужчины 1963 года рождения. Заболевание протекало на фоне длительных хронических патологий сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В Сахалинской области это восьмая смерть от коронавируса, - говорится в посте.

Напомним, с начала пандемии на островах 11 596 случаев заболевания ковидом, 8 из них с летальных исходом. 8 388 человек выписали с выздоровлением, ещё 3 201 проходят лечение.