Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

3,5 килограмма марихуаны нашли у жителя Анивы

3,5 килограмма марихуаны нашли у жителя Анивы

Жителя Анивы поймали больше чем с 3,5 килограммами марихуаны. 

Как рассказали в областном УМВД, полицейские узнали о том, что 57-летний мужчина хранит дома много наркотиков. Стражи порядка приехали к нему "в гости".

При обыске территории частного дома, они в хозпостройке нашли 8 пластиковых контейнеров, набитых марихуаной. Общий её вес составил 3711, 6 граммов. По словам мужчины, наркотик он хранил для личного употребления.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сахалинца отпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие. 

 

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