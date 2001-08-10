3,5 килограмма марихуаны нашли у жителя Анивы

Жителя Анивы поймали больше чем с 3,5 килограммами марихуаны.

Как рассказали в областном УМВД, полицейские узнали о том, что 57-летний мужчина хранит дома много наркотиков. Стражи порядка приехали к нему "в гости".

При обыске территории частного дома, они в хозпостройке нашли 8 пластиковых контейнеров, набитых марихуаной. Общий её вес составил 3711, 6 граммов. По словам мужчины, наркотик он хранил для личного употребления.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сахалинца отпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие.