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17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
3,5 килограмма марихуаны нашли у жителя Анивы
Жителя Анивы поймали больше чем с 3,5 килограммами марихуаны.
Как рассказали в областном УМВД, полицейские узнали о том, что 57-летний мужчина хранит дома много наркотиков. Стражи порядка приехали к нему "в гости".
При обыске территории частного дома, они в хозпостройке нашли 8 пластиковых контейнеров, набитых марихуаной. Общий её вес составил 3711, 6 граммов. По словам мужчины, наркотик он хранил для личного употребления.
На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сахалинца отпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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