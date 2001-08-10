Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус подтвердили еще у 138 сахалинцев

Коронавирус подтвердили еще у 138 сахалинцев

Ещё у 138 человек в Сахалинской области подтвердили коронавирус за сутки. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписали 111 пациентов.

Итого на островах с начала пандемии зафиксировали 11 734 случая заболевания, 8 499 человек выписаны с выздоровлением, 3 227 проходят лечение. Новая инфекция унесла жизни 8 сахалинцев.

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