Коронавирус подтвердили еще у 138 сахалинцев

Ещё у 138 человек в Сахалинской области подтвердили коронавирус за сутки. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписали 111 пациентов.

Итого на островах с начала пандемии зафиксировали 11 734 случая заболевания, 8 499 человек выписаны с выздоровлением, 3 227 проходят лечение. Новая инфекция унесла жизни 8 сахалинцев.