Пограничники пресекли незаконный промысел морских биологических ресурсов в Татарском проливе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в акватории Татарского пролива сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области задержана группа лиц, осуществлявших незаконный вылов краба.

При задержании у граждан изъято и выпущено в естественную среду обитания около 400 особей живого краба разных видов. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 2 миллионов рублей.

В результате дальнейших мероприятий составом оперативно-следственной группы обнаружена промышленная база (цех), где находилось оборудование, предназначенное для переработки и упаковки краба в антисанитарных условиях, а также рефрижераторы с замороженной крабовой продукцией, подготовленной для реализации в другие регионы Российской Федерации.

Кроме того, на промысловых изобатах сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области путем траления обнаружен порядок с крабовыми ловушками, в которых находились живые особи краба различного видового состава.

Весь краб возвращен в естественную среду обитания.

По факту незаконный добычи краба проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».