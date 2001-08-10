Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом на Сахалине и Курилах заразились еще 131 человек

Коронавирусом на Сахалине и Курилах заразились еще 131 человек

Коронавирусная статистика пополнилась 131 случаем на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 154 человека вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 3 декабря на островах 11 865 случаев заболевания, 8 653 человека выписаны с выздоровлением, 8 умерших,  3 204 проходят лечение.

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