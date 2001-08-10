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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Две иномарки столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Холмск
ДТП произошло накануне утром, 3 декабря, на трассе Южно-Сахалинск - Холмск.
Как рассказали в областном ГИБДД, примерно в 7.55 24-летняя девушка ехала за рулем Honda Fit в западном направлении. На 8 километре, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Nissan Note.
В результате ДТП, водитель автомобиля Honda Fit, водитель и пассажир автомобиля Nissan Note получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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