Тихоокеанское
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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Две иномарки столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

Две иномарки столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

ДТП произошло накануне утром, 3 декабря, на трассе Южно-Сахалинск - Холмск.

Как рассказали в областном ГИБДД, примерно в 7.55 24-летняя девушка ехала за рулем Honda Fit в западном направлении. На 8 километре, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Nissan Note.

В результате ДТП, водитель автомобиля Honda Fit, водитель и пассажир автомобиля Nissan Note получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

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