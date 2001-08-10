Тихоокеанское
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Овчарка Блэр помогла раскрыть преступление в Южно-Сахалинске

Овчарка Блэр помогла раскрыть преступление в Южно-Сахалинске

Немецкая овчарка по кличке Блэр привела к дому подозреваемого в краже из гаража по улице Западной Южно-Сахалинска. Злоумышленником оказался 34-летний ранее не судимый мужчина, признавшийся в преступлении.

Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, 61-летний житель областного центра пожаловался в полицию о том, что с 15 ноября по 1 декабря из его гаража по улице Западной украли имущество. Среди него гидравлический насос, передние и задние рессоры на автомобиль, красный сварочный аппарат, комплект автомобильной резины, гидроусилитель, задние стоп-фонари на автомобиль, пять ящиков кафеля и набор гаечных ключей. Злоумышленник проник в гараж, демонтировав часть стены.

На место первым прибыл инспектор-кинолог с немецкой овчаркой по кличке Блэр. Она взяла след и привела к дому подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее не судимый мужчина, проживающий на одной улице с потерпевшим. Он сознался в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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