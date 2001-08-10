Юные сахалинцы украли мопед у пенсионерки

Двух подростков из Томари подозревают в краже мопеда. Полицейские завели на 12-ти -16-ти летних парней уголовное дело.

Как сообщили в областном УМВД, юноши приметили гараж в райцентре и решили его обокрасть. Они забрались внутрь, где при помощи лома повредили три навесных замка на входе в погреб. Внутри стоял мопед за 28 тысяч рублей, который юные воры выкатили и спрятали.

Владелицей двухколесного транспорта оказалась 71-летняя женщина. Как только она заметила пропажу, то сразу обратилась в полицию. Стражи порядка установили и задержали школьников.