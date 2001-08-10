Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

28-летний сахалинец зарезал своего знакомого

Ранее судимому жителю села Онор Смирныховского района грозит новый тюремный срок. Его подозревают в убийстве.

Как рассказали в областном следкоме, трагедия произошла 4 декабря в котельной, расположенной на улице Зеленой. 28-летний злоумышленник выпивал со своим знакомым, когда они поругались. Во время ссоры молодой мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь 30-летнего собутыльника. Удар оказался смертельным - сахалинец умер на месте.

Подозреваемого взяли под стражу.  Расследование продолжается.

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