Очевидцев исчезновения Игоря Мартьянова в Макаровском районе ищет следком

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области продолжает расследовать уголовное дело по статье "убийство" по факту безвестного исчезновения в Макаровском районе 59-летнего Игоря Юрьевича Мартьянова. Об этом пишет astv.ru.

В первой половине дня 27 июля Игорь Мартьянов пошел рыбачить на реку Лазовую в Макаровском районе и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установили.

Если вы 27 июля с 06:00 до 18:00 были в районе третьего моста через реку Лазовую, сообщите об этом в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления по телефону: 8-924-284-10-79.