Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
Сегодня 17:06
74,25|89,97|49,30
Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
14:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очевидцев исчезновения Игоря Мартьянова в Макаровском районе ищет следком

Очевидцев исчезновения Игоря Мартьянова в Макаровском районе ищет следком

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области продолжает расследовать уголовное дело по статье "убийство" по факту безвестного исчезновения в Макаровском районе 59-летнего Игоря Юрьевича Мартьянова. Об этом пишет astv.ru.

В первой половине дня 27 июля Игорь Мартьянов пошел рыбачить на реку Лазовую в Макаровском районе и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установили.

Если вы 27 июля с 06:00 до 18:00 были  в районе третьего моста через реку Лазовую, сообщите об этом в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления по телефону: 8-924-284-10-79.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?