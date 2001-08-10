Солдат-контрактник с Итурупа пропал на Сахалине

Родственники, военные и сахалинская полиция ищут 23-летнего Василия Александровича Атрощенко.

Парень из Забайкальского края служил по контракту младшим сержантом на Итурупе. Весной он поехал учиться на водителя категории "С" в Хабаровский край, потом приехал на Сахалин.

23 ноября Василий Атрощенко должен был улететь на Итуруп, но в части не появился. На связь с родными из Читы не выходит. Где он - неизвестно.

Если вы обладаете информацией, которая поможет установить, где находится Василий Атрощенко, сообщите об этом: 789-648, 789-421, 41-63-62, +7 924 698-11-14, WhatsApp +7 962 120-66-98.