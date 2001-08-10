Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко высказались о причислении курильчан к уроженцам Японии
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом заразились еще 138 сахалинцев и курильчан

Коронавирусом заразились еще 138 сахалинцев и курильчан

Новую коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили еще у 138 жителей Сахалина и Курил. При этом 99 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 7 декабря на островах 12 408 случаев заболевания, 9 тысяч 59 человек выписаны с выздоровлением, 9 умерших, 3 340 проходят лечение.

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