Коронавирусом заразились еще 138 сахалинцев и курильчан

Новую коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили еще у 138 жителей Сахалина и Курил. При этом 99 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Итого на 7 декабря на островах 12 408 случаев заболевания, 9 тысяч 59 человек выписаны с выздоровлением, 9 умерших, 3 340 проходят лечение.