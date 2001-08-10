Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2020
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15:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка отдала пенсионерке фальшивые деньги, а настоящие присвоила себе

Сахалинка отдала пенсионерке фальшивые деньги, а настоящие присвоила себе

В полицию Поронайска обратилась с заявлением 90-летняя местная жительница.

Пенсионерка рассказала, что встретила в подъезде своего дома неизвестную ей женщину, которая представилась сотрудницей Почты России и сообщила, что принесла денежное пособие.

Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, в квартире пенсионерка приняла от лже-работницы деньги купюрами достоинством пять тысяч рублей, которые сразу пересчитывать не стала, а убрала в конверт.

Потом заявительница обнаружила, что это купюры "Банка приколов", а принадлежащие ей 20 тысяч рублей пропали. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

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