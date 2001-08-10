Домработница в Южно-Сахалинске украла у хозяйки брендовые вещи на 300 тысяч рублей

Пропажу нескольких вещей из собственного дома заметила 42-летняя жительница Южно-Сахалинска. С 23 ноября у нее исчезли часы, три кошелька, сотовый телефон и кофта - все дорогих брендов.

Горожанка обратилась в полицию, сообщив, что общая стоимость пропавшего - около 300 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро установили круг подозреваемых лиц и выяснили, что к хищению оказалась причастна 24-летняя работница по дому. Все похищенное имущество у нее было изъято в полном объеме.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде, сообщили в пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.