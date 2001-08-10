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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 135 человек заразились коронавирусом в Сахалинской области
Коронавирус в Сахалинской области за сутки диагностировали у 135 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора островного региона Валерия Лимаренко, сегодня вечером, 8 декабря.
За этот же период выписали 306 островитян.
Итого с начала пандемии на островах 12 543 случая заболевания COVID-19. 9 365 человек уже выздоровели, 3 168получают лечение. От новой инфекции погибли 10 сахалинцев.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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