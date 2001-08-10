Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2020
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четверых иностранцев осудили на сахалине

Четверых иностранцев осудили на сахалине

Сахалинский областной суд вынес приговор четверым иностранцам. Мужчин признали виновными в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и подделке документов - ст. 30, 228.1 и 327 УК РФ.

Как напомнили в областном УМВД, глава наркогруппировки подделал документы и получал по ним на почте посылки с наркотиками. Затем он передавал их троим сообщникам, которые фасовали и продавали клиентам запрещенные вещества через курьеров.

- Злоумышленников задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с сахалинскими коллегами. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили злополучные посылки, в которых был метилэфедрон под видом БАДов и спортпитания. Общий вес наркотиков - 13 килограммов, - уточнили в региональной полиции.

 Суд назначил фигурантам от 5 до 12 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор вступил в законную силу.

 

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