Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2020
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Трое пьяных жителей Быкова украли с магазина телевизовы, мониторы и бумагу
17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое пьяных жителей Быкова украли с магазина телевизовы, мониторы и бумагу

Следственный отдел полиции Долинска окончил производство по уголовному делу в отношении трех жителей села Быков. Им 17, 19 лет и 22 года. Парней обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщают в пресс-службе сахалинской полиции.

Установлено, что пьяные парни решили обокрасть торговый дискаунтер. Они распределили роли и "пошли на дело" Около 12 часов ночи молодые люди взломали ворота, ведущие в помещение для разгрузки товара, и проникли в помещение магазина

Из помещения украли три монитора, два телевизора, две упаковки офисной бумаги, два набора радиостанций. Общая сумма причиненного ущерба  - более 56 тысяч рублей.

Затем обвиняемые скрылись, похищенным аспорядились по своему усмотрению. Уголовное дело передали в суд.

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