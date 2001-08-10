Трое пьяных жителей Быкова украли с магазина телевизовы, мониторы и бумагу
Следственный отдел полиции Долинска окончил производство по уголовному делу в отношении трех жителей села Быков. Им 17, 19 лет и 22 года. Парней обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщают в пресс-службе сахалинской полиции.
Установлено, что пьяные парни решили обокрасть торговый дискаунтер. Они распределили роли и "пошли на дело" Около 12 часов ночи молодые люди взломали ворота, ведущие в помещение для разгрузки товара, и проникли в помещение магазина
Из помещения украли три монитора, два телевизора, две упаковки офисной бумаги, два набора радиостанций. Общая сумма причиненного ущерба - более 56 тысяч рублей.
Затем обвиняемые скрылись, похищенным аспорядились по своему усмотрению. Уголовное дело передали в суд.
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