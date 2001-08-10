139 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом за последние сутки

Коронавирусная статистика пополнилась 139 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 119 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 9 декабря на островах 12 682 случаев заболевания, 9 484 человека выписаны с выздоровлением, 10 умерших, 3 188 проходят лечение.