Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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Холмчанин использовал гитару во время драки со знакомым
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Холмчанин использовал гитару во время драки со знакомым

Застолье с приятелями обернулось для 37-летнего жителя Холмска уголовным делом.

Как сообщили в областном УМВД, в день инцидента мужчина находился у себя дома, где выпивал вместе с тремя товарищами. В какой-то момент между подозреваемым и 33-летним потерпевшим возник конфликт - последний ударил хозяина квартиры кулаком по лицу. Это разозлило холмчанина, он схватил гитару и грифом ударил по голове обидчика, после чего мужчин разняли. Потерпевший вышел на улицу, где вызвал скорую и полицию.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

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