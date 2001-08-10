На Сахалин прислали наркотики под видом художественной картины

Сахалинские полицейские пресекли канал поставки и реализацию наркотических средств синтетической группы. Их распространяли через тайники-закладки, которые делали в нескольких районах.

Как сообщили в УВМД России по Сахалинской области, двое жителей областного центра вступили в переписку с распространителем, личность которого установить не удалось. Он стал куратором, который с помощью сахалинцев наладил устойчивый канал поставки наркотических средств синтетической группы.

Полицейские выяснили, что злоумышленники действовали с августа этого года. Их удалось задержать с поличным, а при личном досмотре у 20-летнего гражданина обнаружили наркотики МДМА, альфа ПВП, гашиш и марихуану. В его квартире также изъяли синтетические наркотики, расфасованные в полимерные пакетики. Последнюю партию он получил посылкой, в которой запрещённые вещества были закамуфлированы под художественную картину.

Всего из незаконного оборота изъяли 127,28 грамма синтетических наркотических средств, 91,22 грамма каннабисной группы и 53,73 грамма психотропного вещества амфетамин.

20-летнего распространителя уже заключили под стражу, в отношении второго 30-летнего фигуранта меры примут в ближайшее время. По факту возбуждены уголовное дела, следствие продолжается.