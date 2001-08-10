Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек

От коронавируса в Сахалинской области умер 11-й человек

На Сахалине зарегистрирован 11 случай смерти от коронавируса, сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

"Коронавирус унёс жизнь мужчины 1954 года рождения. Умерший страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Причина смерти определена по результатам патоморфологического исследования", - сообщили в источнике.

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