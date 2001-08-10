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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Коронавирусом за последние сутки заразились ещё 138 сахалинцев
За сутки медики определили коронавирус у 138 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко.
Вылечиться удалось 47 островитянам.
Итого на 13 декабря в Сахалинской области 13264 случая заболевания, 9 917 человек выписаны с выздоровлением, 11 умерших, 3 336 человек проходят лечение.
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