Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом за последние сутки заразились ещё 138 сахалинцев

Коронавирусом за последние сутки заразились ещё 138 сахалинцев

За сутки медики определили коронавирус у 138 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщает  Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко.

Вылечиться удалось 47 островитянам. 

Итого на 13 декабря в Сахалинской области 13264  случая заболевания, 9 917 человек выписаны с выздоровлением, 11 умерших,  3 336 человек проходят лечение.

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