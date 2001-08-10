Сахалинский детсад "Улыбка" выплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка
Александровск-Сахалинский городской суд рассмотрел иск городского прокурора в интересах несовершеннолетней к детскому саду № 4 "Улыбка" о взыскании компенсации морального вреда.
Как сообщают в суде, девочка упала в детсаду, в коридоре, ведущем из группы "Бусинки" к раздевалке и туалету, Ребенок получил сочетанный перелом руки.
Суд принял во внимание, что девочка пострадала, когда была под надзором воспитателей.
"Доказательств, что вред возник не по вине детского учреждения при осуществлении надзора за его воспитанниками в судебном заседании не представлено", - говорят в суде.
Согласно приговору, детсад должен выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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