Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 142 сахалинца заразились коронавирусом

Ещё 142 сахалинца заразились коронавирусом

В Сахалинской области за сутки выявили 142 человека, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко вечером, 14 декабря.

С выздоровлением за сутки выписаны 52 человек. 

Итого на 14 декабря в Сахалинской области 13 406 случаев заболевания, 11 умерших, 9 969 выписаны с выздоровлением, 3 426 продолжают проходить лечение.

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