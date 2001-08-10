Южносахалинец обокрал своего знакомого после ссоры

Житель Южно-Сахалинска обиделся на товарища и обокрал его машину. На 23-летнего молодого человека завели уголовное дело.

Как рассказали в областном УМВД, об инциденте потерпевший сообщил в полицию несколько дней назад. Незадолго до этого парни поругались.

"Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого - у него нашли и изъяли похищенные вещи.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.