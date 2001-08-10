Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

12-й случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Сахалине

12-й случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Сахалине

Опасная инфекция явилась основной причиной смерти женщины 1939 года рождения. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале 15 декабря.

Сахалинка страдала от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирением 3 стадии. Ситуацию осложнило длительное самолечение и позднее обращение за медицинской помощью. Совокупность всех факторов привела к летальному исходу.

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