Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки медики определили коронавирус у 141 сахалинца и курильчанина

За сутки медики определили коронавирус у 141 сахалинца и курильчанина

За сутки медики определили коронавирус у 141 сахалинца и курильчанина. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 323 островитянам.

Итого на вечер 15 декабря коронавирусом заразились 13 547 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 3 243 человека. COVID-19 победили 10 292 островитянина. 12 человек погибли.

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