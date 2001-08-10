Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2020
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Коронавирусом заразились ещё 144 сахалинца

Коронавирусом заразились ещё 144 сахалинца

За сутки медики определили коронавирус у 144 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

Вылечиться удалось 216 островитянам.

Итого на 16 декабря в Сахалинской области 13 691  случай заболевания, 10 508 человек выписаны с выздоровлением, 12 умерших,  3 171 человек проходят лечение.

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