Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2020
Сегодня 13:21
72,98|89,29|50,80
Владимир Путин: В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора островного региона Валерия Лимаренко, сегодня вечером, 17 декабря.

За этот же период выписали 170 островитян.

Итого с начала пандемии на островах 13 831 случай заболевания COVID-19.  10 678 человек уже выздоровели, 3 141получают лечение, 12 сахалинцев умерли от новой инфекции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.