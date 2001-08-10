Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 140 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора островного региона Валерия Лимаренко, сегодня вечером, 17 декабря.

За этот же период выписали 170 островитян.

Итого с начала пандемии на островах 13 831 случай заболевания COVID-19. 10 678 человек уже выздоровели, 3 141получают лечение, 12 сахалинцев умерли от новой инфекции.