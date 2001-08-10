Сахалинцев просят помочь установить личность мужчины, потерявшего память

Близких мужчины без памяти ищут на Сахалине. Об этом пишет astv.ru.

Человека доставили в больницу в Южно-Сахалинске из Корсакова. Он помнит, что зовут его Николай. Больше рассказать о себе ничего не может. Не знает ни своей фамилии, ни откуда он.

Если вы знаете мужчину на фото, если у вас есть контакты его близких, сообщите об этом: 41-63-62, 44-66-98, 89992715655, 89992715603.