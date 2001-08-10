Тихоокеанское
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19 Декабря 2020
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

После ссоры сахалинка попыталась выйти из движущийся машины

После ссоры сахалинка попыталась выйти из движущийся машины

Следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области окончил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, в один из дней мая 2019 года пьяный обвиняемый двигался на своем автомобиле вместе с 34-летней сожительницей по одной из объездных дорог в Оху.

Между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за разногласий в отношениях с родителями.

Женщина попросила остановить автомобиль, чтобы выйти и доехать домой на такси. Мужчина продолжил движение. Охинка открыла дверь и попыталась выйти из движущегося транспортного средства "на ходу". Обвиняемый же, чтобы затащить ее обратно в салон, схватил рукой за одежду. В результате борьбы женщина выпала из автомобиля на обочину дороги.

Злоумышленник остановил машину, подошел к потерпевшей и, будучи недовольным ее поступком, с силой нанес не менее 7 ударов ногами по голове и туловищу, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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