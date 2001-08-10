После ссоры сахалинка попыталась выйти из движущийся машины

Следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области окончил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, в один из дней мая 2019 года пьяный обвиняемый двигался на своем автомобиле вместе с 34-летней сожительницей по одной из объездных дорог в Оху.

Между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за разногласий в отношениях с родителями.

Женщина попросила остановить автомобиль, чтобы выйти и доехать домой на такси. Мужчина продолжил движение. Охинка открыла дверь и попыталась выйти из движущегося транспортного средства "на ходу". Обвиняемый же, чтобы затащить ее обратно в салон, схватил рукой за одежду. В результате борьбы женщина выпала из автомобиля на обочину дороги.

Злоумышленник остановил машину, подошел к потерпевшей и, будучи недовольным ее поступком, с силой нанес не менее 7 ударов ногами по голове и туловищу, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.