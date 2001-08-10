Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом за прошедшие сутки заразились еще 147 сахалинцев и курильчан

Коронавирусом за прошедшие сутки заразились еще 147 сахалинцев и курильчан

За сутки медики определили коронавирус у 147 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 43 островитянам.

Итого на вечер 20 декабря коронавирусом заразились 14 270 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 3 312 человек. COVID-19 победили 10 945 островитянина. 13 человек умерли.

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