Коронавирусом за прошедшие сутки заразились еще 147 сахалинцев и курильчан

За сутки медики определили коронавирус у 147 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 43 островитянам.

Итого на вечер 20 декабря коронавирусом заразились 14 270 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 3 312 человек. COVID-19 победили 10 945 островитянина. 13 человек умерли.