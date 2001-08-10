Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2020
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Двухмоторный самолет из Саппоро экстренно сел в Южно-Сахалинске

Двухмоторный самолет из Саппоро экстренно сел в Южно-Сахалинске

Двухмоторный самолет Dash-8-200 прервал полет и экстренно сел накануне в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Dash-8-200, следующий по маршруту: Саппоро - Петропавловск-Камчатский, совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находились два члена экипажа, пассажиров нет.

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