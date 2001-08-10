Новую разновидность COVID-19 нашли в пяти странах мира

Новую разновидность коронавируса, обнаруженную ранее в Великобритании, нашли в Нидерландах, Дании, Австралии и ЮАР, передает "Интерфакс".

Об этом телеканалу BBC News рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Ранее здесь отмечали, что новый вид COVID-19 более заразный, но не опаснее других.

В Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе с воскресенья из-за новой разновидности коронавируса объявили локдаун. Шотландия ужесточит ограничения сразу после Рождества. Сообщается и о том, что ряд стран объявил о приостановлении авиасообщения с Великобританией.

Что касается России, ни власти, ни Роспотребнадзор, ни другие ведомства пока никаких решений на этом фоне не принимали.