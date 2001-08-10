Десять пожарных тушили баню в Южно-Сахалинске

Сообщение о возгорании бани по ул. Строительной, 33 поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 21 декабря в 00.39.

Первый пожарный расчет был на месте уже через 4 минуты. К этому моменту строение горело на общей площади 30 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 01.02, а в 02.40 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 10 сотрудников и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.