Сахалинец украл чужие продукты из камеры хранения

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу с заявлением о краже обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что оставила в камере хранения магазина свои вещи, которые были украдены. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже оказался причастен 38-летний местный житель. Мужчина путем подбора ключа открыл ячейку, откуда взял чужой пакет с покупками, после чего поспешил скрыться. Впоследствии часть похищенных вещей была обнаружена у него дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.