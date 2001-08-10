Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2020
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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинка перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам

Южносахалинка перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам

Южносахалинка оформила кредит на 1,5 миллиона рублей и отдала мошенникам.

Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, 48-летней жительнице областного цента поступило несколько звонков с разных абонентских номеров.

Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что ей одобрен кредит, но неизвестные лица пытаются снять деньги. "Банковский работник" посоветовал перевести средства на специальный защищенный счет.

Заявительница через мобильное приложение банка обнаружила на счёте взятые в кредит 1 513 000 рублей, которые по указанию неизвестного человека сняла и перевела на озвученный злоумышленником счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.

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