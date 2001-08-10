Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

От COVID-19 на Сахалине умер 14-й человек

От COVID-19 на Сахалине умер 14-й человек

14-й случай смерти от коронавируса зафиксирован на Сахалине. Опасная инфекция унесла жизнь женщины 1950 года рождения. В анамнезе имелось сердечно-сосудистое заболевание.

За медицинской помощью сахалинка обратилась не сразу. Тяжесть протекания заболевания привела к летальному исходу, сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

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