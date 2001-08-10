Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом за последние сутки на островах заразились еще 150 человек

Коронавирусом за последние сутки на островах заразились еще 150 человек

Ещё 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Сахалинской области, сообщил Telegram-канал @limarenko_official.

За этот же период выписали 112 пациентов.

Итого на вечер 21 декабря с начала пандемии в Сахалинской области 14 420 случаев COVID-19. Инфекция унесла жизни 14 островитян, 11 057 человек выписали с выздоровлением, 3 349 проходят лечение.

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