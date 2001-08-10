Еще 148 человек заразились коронавирусом на Сахалине и Курилах

Статистика по коронавирусу стала больше на 148 случаев в Сахалинской области за сутки. При этом 177 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 22 декабря на островах 14 568 случаев заболевания COVID-19, 11 234 человека выписаны с выздоровлением, 14 умерших, еще 3 320 проходят лечение.