Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2020
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Еще 148 человек заразились коронавирусом на Сахалине и Курилах

Еще 148 человек заразились коронавирусом на Сахалине и Курилах

Статистика по коронавирусу стала больше на 148 случаев в Сахалинской области за сутки. При этом 177 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 22 декабря на островах 14 568 случаев заболевания COVID-19, 11 234 человека выписаны с выздоровлением, 14 умерших, еще 3 320 проходят лечение.

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