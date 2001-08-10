Невельчанин, до смерти избивший приятеля, отсидит в тюрьме 7 лет

Невельский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в августе этого года. Тогда осужденный был в гостях у знакомого, где они выпивали. Во время застолья мужчины повздорили. Сахалинец не выдержал и избил потерпевшего.

Сахалинца госпитализировали, но помочь ему медики так не смогли - травмы оказались слишком тяжелыми. Он умер.

Подсудимый свою вину не признал. Но гособвинитель представил достаточно доказательств, подтверждающие его виновность.

В итоге суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.