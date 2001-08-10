Женщины на сахалинском рынке вступились за даму, которую бил полуголый мужчина

Драка на рынке "Универсальный" в Поронайске случайно попала в видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. Видео выложил Instagram-аккаунт районной газеты "Звезда". Об этом пишет astv.ru.

Конфликт, по всей видимости, произошел между мужчиной в накинутой на голый татуированный торс куртке, и женщиной в голубом пуховике. На кадрах видно, что он просто волочит её по земле. Удивительно, но на крик о помощи мгновенно среагировали только находившиеся рядом женщины. Две из них стремительно бросились на выручку и стали оттаскивать агрессора от жертвы, еще одна подобрала брошенные сумки и с размаху ударила ими драчуна по голове.

Женщины встали стеной и не позволили мужчине больше приблизиться к побитой даме. Но подписчиков аккаунта удивила реакция находившихся рядом мужчин. Двое из них остановились на дороге, наблюдая за дракой на расстоянии и даже не попытавшись помочь. Еще один, управлявший автомобилем с видеорегистратором, просто посигналил.

В дежурной части полиции Поронайска astv.ru не предоставили информацию, поступало ли заявление о драке хотя бы от одного из участников конфликта.