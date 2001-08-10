Еще у 139 жителей Сахалинской области диагностировали COVID-19

Еще 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружили за сутки в Сахалинской области. При этом 114 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко вечером, 23 декабря.

Итого на островах 14 707 случаев заболевания COVID-19, 11 348 человек выписаны с выздоровлением, 15 умерших, еще 3 344 проходят лечение.