Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще у 139 жителей Сахалинской области диагностировали COVID-19

Еще у 139 жителей Сахалинской области диагностировали COVID-19

Еще 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружили за сутки в Сахалинской области. При этом 114 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко вечером, 23 декабря.

Итого на островах 14 707 случаев заболевания COVID-19, 11 348 человек выписаны с выздоровлением, 15 умерших, еще 3 344 проходят лечение.

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