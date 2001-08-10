Четырехлетний мальчик, женщина и мужчина пострадали в ДТП на Сахалине
ДТП произошло вчера, 24 декабря, примерно в 14:45 на автодороге между Арсентьевкой и Ильинским.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигался на запад. Он не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Camry, которой управлял 50-летний водитель.
От удара автомобиль виновника ДТП загорелся.
В результате аварии пострадал 4-летний мальчик и 37-летняя женщина - пассажиры из Toyota Camry, а также 42-летний мужчина-пассажир Toyota Cresta. Они госпитализированы.
На место выезжали оперативные службы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
21:22. По данным Управления противопожарной службы Сахалинской области, в тушении пожара были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники. В 16:07 пожар был локализован, в 16.20 полностью ликвидирован.
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