Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 143 случая коронавируса подтвердили в Сахалинской области за сутки

Ещё 143 случая коронавируса подтвердили в Сахалинской области за сутки

В Сахалинской области за сутки подтвердили 143 случая коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, с выздоровлением выписан 201 человек.

Итого на 24 декабря в Сахалинской области 14 850 случаев заболевания, 11 549 человек выписаны с выздоровлением, 15 умерших,  3 286 человек проходят лечение.

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