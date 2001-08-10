Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки медики определили коронавирус у 142 человек в Сахалинской области

За сутки медики определили коронавирус у 142 человек в Сахалинской области

За сутки медики определили коронавирус у 142 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 219 островитянам.

Итого на вечер 27 декабря коронавирусом заразились 15 287 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 2 836 человек. COVID-19 победили 12 435 островитян. 16 человек погибли.

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