Школьник вытащил телефон ребенка из портфеля на детской площадке

Несовершеннолетнего южносахалинца подозревают в краже сотового телефона.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в дежурную часть полиции областного центра с заявлением о краже сотового телефона обратился 45-летний мужчина. Он уточнил, что гаджет стоимостью 17 тысяч рублей похитили из портфеля его дочери.

Сотрудники уголовного розыска полиции областного центра установили, что к краже причастен 15-летний местный житель.

Выяснилось, что школьники находились на детской площадке, они оставили свои портфели на лавочке, на которую присел юноша. В одном из портфелей он обнаружил сотовый телефон, который забрал себе, а потом продал.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.